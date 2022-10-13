شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد "الشباب" بالحوار الوطنى: مراعاة التنوع بالمناقشات وترك المساحات مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، دعوة لكل المهتمين بقضايا الشباب وملفاتهم على أقصى اليسار لأقصى اليمين، لتقديم مقترحاتهم خلال الفترة المتبقية من الأسبوع الجاري، عبر مجلس الأمناء أو الأحزب والقوى السياسية أو الموقع الرسمي، مشيرا إلى أنه من الممكن تلقي مقترحات آخرى بعد ذلك خلال الجلسات أيضا.

وقال إن الجلسة الأخيرة، شهدت جلسة مع الدكتور خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور الاجتماعي والدكتورة هانيا الشلقامي المقرر المساعد، والتي تم التطرق فيها لرؤوس الموضوعات التي ستطرح داخل اللجنة، كما تم استعراض خطة اللجنة على مستوى الأولويات والشخصيات التي من المقرر حضورها بالجلسات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع من قبل مقررين المحور المجتمعي، على مراعاة التنوع الكامل وترك المساحات مفتوحة للحوار على أقصى قدر ممكن، خاصة وأن لجنة الشباب بطبيعتها تتمتع بحيوية وفاعلية ما نتمنى أن ينعكس ذلك أيضا على جدول الأعمال، موضحا أن مجلس الأمناء أكد خلال اجتماعه على أن يوم السبت المقبل هو الموعد النهائي لتلقي جدول الأعمال والأفكار.

وشدد "القاضي"، أنه أكد خلال مشاركتة بجلسة مجلس الأمناء والمقررين، على ضرورة مناقشة كافة المساحات المختلف عليها حتى نصل إلى المتفق عليها، وأن يكون لدينا قدرة على تقديم منتج نهائي يهم المواطن والشارع المصري، مشددا أن اللجنة ستعمل على مراعاة استيعاب كافة قضايا الشباب في جدول أعمالها، وسيتم استدعاء خبراء وشخصيات عامة حسب كل جلسة.

وأضاف أنهم تلقوا من الأمانة الفنية، ملخص كبير بالمقترحات التي تلقتها عن قضايا الشباب والتي جاء من أحزاب ونوادي وشخصيات عامة وغيرهم، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الوصول لمخرج مفيد خاصة وأن الحوار الوطني فرصة مهمة أمام كل الفاعلين في هذا الملف لتقديم رؤاهم.