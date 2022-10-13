استعدادًا لمؤتمر المناخ.. مركز سقارة ينظم دورة استشراف المستقبل لـ30 متدربًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة ينظم الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية والتكيف معها"، ويستفيد منها 30 متدرب بجميع المحافظات الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك تزامنًا مع جهود أجهزة الدولة بشأن ملف تغير المناخ، وفى إطار الاستعدادات القصوى لعقد مؤتمر المناخ العالمي cop27، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاهتمام بمنظومة التدريب والتي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، وفتح آفاق جديدة أمامهم، تساعد في تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة المتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات و تشعبها، و تداخل الأحداث و تلاحقها، لافتًا إلى أن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل فى مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتي ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.

وأشار اللواء آمنة، إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع مهارات المتدربين بشكل عملي وتفاعلي وتطبيقى بأساليب بناء السيناريوهات المستقبلية وربطها بالخطط الإستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية، والتعرف على السيناريوهات المستقبلية المتوقعة وآليات تنفيذها، مع اكساب المتدربين أسس تنفيذ الدراسات المستقبلية، وإعداد سيناريوهات الاستشراف المستقبلي المتوقعة، وطرق تنفيذها، وتوقع السيناريوهات الكارثية وطرق مواجهتها.

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليميًا و دوليًا في هذا المجال، للاستفادة منها في مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد في تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتي تهدف الدولة لتطبيقها.

واستكمل اللواء آمنة، أن التدريب يتناول عدة موضوعات مختلفة منها مفهوم التغيرات المناخية و أسبابها و نتائجها، و دور التوعية المجتمعية في مواجهتها، مع إلقاء الضوء على الإطار الوطني للتغيرات المناخية مصر 2050، والجهات المشاركة في التنفيذ ودورها، كما تتناول الدورة عرض لجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وتنمية الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة البديلة، والاتفاقيات والشراكات الدولية، و أهداف مؤتمر المناخ cop 27، وأهداف التنمية المستدامة SDG، و الطرق الحديثة في استشراف المستقبل، والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية، وأيضاً تطبيقات على وضع السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيقات النانو تكنولوجي و دورها في مواجهة التغيرات المناخية محليًا ودوليا.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، مشيرًا إلى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضًا خلال الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للمحليات 4 دورات تدريبية تستهدف 120 متدربًا من العاملين في المحليات من مختلف المحافظات، وهي دورة "أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج”SPSS و يستفيد منها 25 متدرب، و دورة الإطار العام لمنظومة التخطيط، وكيفية إدماج المواطنين في عملية التخطيط المحلي والمتابعة، وتأتي هذه الدورة في إطار التكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في البرامج التنموية المنفذة في المحافظات، ويستفيد منها 30 رئيس مركز ومدينة ونوابهم من محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، ودورة "التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية"، و تستهدف 30 متدربًا، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات PMP للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد منها 35 متدرب.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أهمية تنفيذ دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية، والتي تستهدف العاملين الحاصلين على الدرجة الوظيفية الأولى والمديرين العموم.​