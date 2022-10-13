رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون مع وفد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمنظمة، والدكتور عبد اللطيف المر، مستشار رئيس المنظمة، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد داود، أن التعاون المشترك يأتي في إطار عالمية رسالة للأزهر الشريف، وحرصه على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية سواء داخل مصر أو خارجها بما يحقق الخير للبشرية، انطلاقًا من عراقة الأزهر الشريف وأصالته الممتدة على مدار أكثر من ألف عام ويزيد، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجال التراث الطبي الإسلامي وحفظه، ودراسته، وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات العلمية المختلفة، والتعاون في مجال إجراء الدراسات والبحوث في مجال الفقه الطبي، ودراسة المستجدات الطبية، والوصول إلى رأي إسلامي موحد في هذه المجالات، إضافة إلى بحث عقد بروتوكول تعاون مشترك يشمل جميع المجالات.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الحيوي الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله؛ كونه القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مثمنين دور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في نشر السلام العالمي والتسامح بين بني البشر جميعًا من خلال منهجه الوسطي المعتدل، وإظهار مدى سماحة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد لزيارة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وتفقدوا معمل المهارات ومراكز الاختبارات الإلكترونية، ومتحف قسم التشريح وعلم الأجنة، كما تابع الوفد سير الاختبارات داخل الكلية سواء للطلاب المصريين والوافدين طلاب البكالوريوس في مادة الباطنة، وأشاد الوفد بمستوى التعليم الطبي المتميز بكليات الطب بجامعة الأزهر، تلك الجامعة العريقة التي تدرس لطلاب الطب علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.

وأشاد الوفد بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة التي كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ووعد الوفد بزيارة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة قريبًا.