مقتل وإصابة 4 أشخاص بعد إطلاق نار عند حانة للمثليين في براتيسلافا

محمد اسماعيل - القاهرة - براتيسلافا - (د ب أ):

قتل مراهق في براتيسلافا رجلين وأصاب نادلة بجروح خطيرة بالقرب من حانة شهيرة للمثليين في وسط العاصمة السلوفاكية مساء أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة في منشور على فيسبوك إن المحققين تعرفوا على الجاني الذي توفى.

وجرى إطلاق النار على الرجلين أمام حانة شهيرة بين مجتمع السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا. وتصف الحانة نفسها بأنها "حانة محببة لدى المثليين في وسط براتيسلافا".

وذكر موقع "إس إم كيه دوت إس كيه" أن الجاني اعترف بالجريمة عبر الإنترنت قبل أن يقتل نفسه على الأرجح. وأضاف الموقع أن الشاب البالغ من العمر 19 عاما، نشر رسائل كراهية عن الأقليات الجنسية وبيانا كان يحتوي على مشاعر معادية للمثليين وموالية للنازيين الجدد على تويتر وشبكة أخرى.

وبحلول الصباح لم يعد ممكنا الدخول على الحسابين. ولم تكن الشرطة راغبة في البداية تأكيد أن الحسابين يخصان الشاب أو أنه مصدر خطاب الكراهية، قائلة إن التحقيقات جارية.