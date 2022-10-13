رئيس قطاع التمويل: بنك CIB اعتمد سياسة للتمويل المستدام في يناير 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام في البنك التجاري الدولي CIB مصر، إن البنك أدخل مبادئ التمويل المستدام منذ وقت مبكر بدأ في 2015 من خلال نشر تقارير الاستدامة والكربونية.

وأوضحت خلال حلقة نقاش حول تغيرات المناخ وتاثيرها على الاقتصاد، عقدها اليوم الخميس، أن عام 2020 شهد نقلة حقيقة للبنك في التمويل المستدام بعد إصدار أول سندات خضراء على مستوى البنوك.

وكان بنك (CIB) أعلن العام الماضي عن إطلاق برنامج السندات الخضراء لتعزيز تمويل المشروعات التي تقدم حلولًا مستدامة لحل أزمة تغير المناخ والقضايا البيئية الأساسية ، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 بما يعزز استراتيجية التمويل المستدام للبنك حيث سيتم استخدامه كمرجع لإصدار السندات الخضراء بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، واحتياجات التمويل المستقبلية وإطار نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS).

وأضافت عبد القادر، أن البنك اتخذ خطوات جادة تدل على إدراكه لأهمية التمويل المستدام من خلال تدشين إدارة خاصة للاستدامة وتم عمل حوكمة من خلالها توجد آلية لتنفيذ الالتزام بمبادئ التمويل المستدام.

وأكدت عبد القادر على أن البنك التجاري الدولي وافق في يناير 2021 على اعتماد سياسة التمويل المستدام والتي تختص بمبادئ المسؤولية المجتمعية.

وشددت على التزام بنك CIB بترسيخ ثقافة الممارسات الخضراء في جميع عملياته عبر توسيع نطاق التدريب ودعم تطوير المنتجات الجديدة بجميع قطاعات وإدارات البنك.

وكان البنك التجاري الدولي أعلن قبل عامين عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أولى مشروعات تمويل المباني الخضراء في مصر التي من المتوقع أن تشكل حصة كبيرة من المشروعات الممولة، إلى جانب 3 مشروعات أخرى في القطاع المصرفي والتعليمي والأغذية والمشروبات وغيرها من المشروعات الواعدة التي سيتم منحها شهادات البناء الأخضر قريبًا.

وتشمل محفظة المشروعات الخضراء التي تم الموافقة على تمويلها من خلال عائدات السندات الصادرة من CIB، مشروعات من مختلف القطاعات الصناعية بما في ذلك المقر الرئيسي لـCIB في العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحصل قريبًا على شهادة البناء الأخضر بحسب ما أعلنه البنك في وقت سابق.

وشارك في حلقة النقاش المنعقدة اليوم د.سمير الموافي - مستشار في البيئة والطاقة، ود. هشام عيسى - رئيس المجلس النوعي للتغير المناخي والتنمية المستدامة، ود. ميسون نبيل - رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية CIB -والمهندسة ولاء الشافعي - مدير نظم الاستدامة - CIB.