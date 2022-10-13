مفاجأة تاريخية.. أول مخ بشري مصنوع في المعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر علماء في شركة Cortical Labs، مفاجأة تاريخية، وقالوا إنهم نجحوا في تخليق مخ بشري في المختبر، وأن هذا المخ المصنوع استطاع أن يلعب لعبة الفيديو الكلاسيكية Pong في 5 دقائق فقط.

المخ البشري المصنوع يحمل اسم DishBrain، ويحتوي على 800 ألف خلية عصبية تعيش وتعمل جميعها جنبا إلى جنب، وفقا لموقع صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويعد DishBrain مزيجا من الخلايا العصبية البشرية المستمدة من الخلايا الجذعية وخلايا الفئران من الأدمغة الجنينية.

ويمكن لهذه الخلايا الدماغية أداء مهام موجهة نحو هدف واضح، في ما يشبه إلى حد بعيد الدماغ الحقيقي أكثر من الذكاء الصناعي، والذي يستغرق 90 دقيقة لمواجهة تحدي الكمبيوتر.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور بريت كاجان، كبير المسؤولين العلميين لشركة Cortical Labs الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في ممفيس بولاية تينيسي: "أظهرنا أنه يمكننا التفاعل مع الخلايا العصبية البيولوجية الحية بطريقة تجبرها على تعديل نشاطها، ما يؤدي إلى شيء يشبه الذكاء".

ونمت هذه الخلايا في أطباق بتري فوق مصفوفات من الأقطاب الكهربائية الدقيقة التي يمكن تنشيطها لتحفيز الخلايا العصبية، وبالتالي توفير مدخلات حسية، تقوم بتحريك المضرب للخلف وللأمام وفقا لموقع الكرة.

بمعنى أن الأقطاب الكهربائية الدقيقة الموجودة على جانبي الطبق تشير إلى ما إذا كانت الكرة على يسار أو يمين المضرب، في حين أن تردد الإشارات ينقل مسافة الكرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cortical Labs، الدكتور هون ونج تشونج: "يقدم DishBrain نهجا أبسط لاختبار كيفية عمل الدماغ واكتساب نظرة ثاقبة للحالات المنهكة مثل الصرع والخرف".

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحفيز مثل هذه الخلايا العصبية لأداء مهام موجهة نحو الهدف بطريقة منظمة.

واختار العلماء لعبة Pong لأنها بسيطة وثنائية الأبعاد، وكانت واحدة من أولى الألعاب المستخدمة في التعلم الآلي. ويخطط الفريق الدولي الآن لمعرفة ما يحدث عندما يتأثر DishBrain بالمخدرات والكحول.

وقال الدكتور كاجان: "نحاول إنشاء منحنى الاستجابة للجرعة باستخدام الإيثانول، وجعل خلايا الدماغ في الأساس، مخمورة، ومعرفة ما إذا كانت تلعب اللعبة بشكل سيء، تماما كما يحدث عندما يشرب الناس".

وسيكون العلماء قادرين على تجربة استخدام وظائف الدماغ الحقيقية بدلا من الشبكات العصبية المماثلة المعيبة.

ومن المحتمل أن يفتح ذلك الباب لطرق جديدة تماما لفهم ما يحدث للدماغ.

وكشف المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور عديل رازي، من جامعة موناش في ملبورن: "هذه القدرة الجديدة لتعليم الخلايا المزروعة (Cell culture) لأداء مهمة يظهرون فيها حسا، من خلال التحكم في المضرب لإرجاع الكرة عبر الاستشعار - يفتح إمكانيات اكتشاف جديدة والتي سيكون لها عواقب بعيدة المدى على التكنولوجيا والصحة والمجتمع. إننا نعلم أن أدمغتنا تتمتع بميزة تطورية تتمثل في ضبطها على مدى مئات الملايين من السنين من أجل البقاء. والآن، يبدو أنه في متناول أيدينا حيث يمكننا تسخير هذا الذكاء البيولوجي القوي والرخيص بشكل لا يصدق".

وتثير النتائج أيضا إمكانية إنشاء بديل للتجارب على الحيوانات عند التحقيق في كيفية استجابة العلاجات في هذه البيئات الديناميكية.

وأوضح الدكتور كاجان: "أظهرنا أيضا أنه يمكننا تعديل التحفيز بناء على كيفية تغيير الخلايا لسلوكها والقيام بذلك في حلقة مغلقة في الوقت الفعلي".