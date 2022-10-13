14 جنيهًا تراجعًا لسعر الذهب اليوم بمصر مع منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، وانخفض الجرام 14 جنيهًا، مع حلول منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 737 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 948 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1106 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1264 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8848 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفاع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1674 دولارًا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.10%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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