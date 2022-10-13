مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، البدء بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية".

وأفتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 258 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الأول/ الفصـــل التشريعـــي الثاني، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، ان "عدد حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يبلغ 269 نائباً".