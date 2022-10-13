انت الان تتابع خبر بعد "ريبر احمد".. مرشح جديد يقدم طلب انسحابه من سباق رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، تقديم طلب لسحب ترشيح عمر البرزنجي لمنصب رئيس الجمهورية.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرزنجي قدم طلباً لرئاسة مجلس النواب يقضي بانسحابه من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وقبل قليل، أعلن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر احمد، سحب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال احمد في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين تقدمنا بطلب سحب ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية".

وتابع، "شكرا للرئيس مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ثقتهم وترشيحهم لنا وشكرا لحلفائنا السياسيين واصدقائنا وكل من ساندونا خلال فترة الترشيح".

وأفتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 258 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الأول/ الفصـــل التشريعـــي الثاني، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، ان "عدد حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يبلغ 269 نائباً".