انت الان تتابع خبر الكاظمي يصدر توجيهاً للقوات الأمنية بعد قصف الخضراء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في تدوينة على موقع "تويتر" وتابعتها الخليج 365، "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة اللازمة لجلسة البرلمان".

وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

ووجه رئيس حكومة تصريف الاعمال الأجهزة الأمنية بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".