اخبار العالم

الكاظمي يصدر توجيهاً للقوات الأمنية بعد قصف الخضراء - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي يصدر توجيهاً للقوات الأمنية بعد قصف الخضراء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في تدوينة على موقع "تويتر" وتابعتها الخليج 365، "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة اللازمة لجلسة البرلمان".

 

وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

 

ووجه رئيس حكومة تصريف الاعمال الأجهزة الأمنية بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".


الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا