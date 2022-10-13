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بدء جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أفتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 258 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) من الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الأول/ الفصـــل التشريعـــي الثاني، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

 

وأضاف البيان، ان "عدد حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يبلغ 269 نائباً".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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