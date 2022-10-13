انت الان تتابع خبر الخدمة الاتحادية يعلن تعرضه لقصف صاروخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الخدمة الاتحادي تعرض لقصف بقذائف هاون، اليوم الخميس".

وأضاف، أن "قذيفتي هاون سقطتا في حديقة المجلس الداخلية دون وقوع اي اصابات بشرية".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الامني، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقبل قليل، قرع جرس مجلس النواب إيذانا بدخول أعضائه إلى قاعة المجلس لغرض التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.