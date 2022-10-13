اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

تجمّع للطلاب داخل جامعة آزاد الإسلامية في طهران (أ ف ب).

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الإثنين في لوكسمبورغ.