اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

12 أكتوبر , 2022
تجمّع للطلاب داخل جامعة آزاد الإسلامية في طهران (أ ف ب).
وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.
وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الإثنين في لوكسمبورغ.
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