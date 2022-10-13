انت الان تتابع خبر برهم صالح يصل مبنى مجلس النواب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسلنا، إن "مرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح وصل الى قبة البرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.



وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".