انت الان تتابع خبر تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. قصف صاروخي يطال المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعدة صواريخ تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "4 صواريخ سقطت ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بتفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".