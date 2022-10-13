تفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه" تم تفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.



وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".