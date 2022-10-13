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رسمياً.. الإطار التنسيقي يقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاعتباره الكتلة النيابية الاكبر عدداً (وثائق)

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بغداد - ياسين صفوان - وضمت الوثائق التي حصلت عليها السومرية جمع تواقيع أغلب الكتل السياسية المنضوية تحت الاطار التنسيقي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.


وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وادناه التواقيع بالوثائق:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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