انت الان تتابع خبر قبيل جلسة اختيار الرئيس.. الإطار التنسيقي: كلمة الفصل ستكون لأعضاء البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، أن "الجلسة ستعقد في حال اكتمل النصاب القانوني وكلمة الفصل ستكون لاعضاء مجلس النواب"، مبينا أن "من يحصل على رئاسة الجمهورية في جلسة اليوم سيقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة".وأضاف، أن "الإطار لديه تفاهمات مع الاتحاد الوطني ولكن أعضاء مجلس النواب لهم كلمة الفصل"، لافتا إلى أن "دورة 2018 تشهد ذلك عندما كان هناك اتفاقاً سياسياً مع مسعود بارزاني بخصوص شخصية فؤاد حسين، لكن أعضاء مجلس النواب ذهبوا بالاختيار الى برهم صالح داخل قبة البرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.



وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".