بطائرات إيرانية من طراز شاهد .. الجيش الروسي يهاجم أوكرانيا بضربات جوية عنيفة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تطبيق تليجرام، أن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وبحسب سكاي نيوز ، قالت إدارة الإقليم إن "رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.

وأشار كوليبا إلى أنه "بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

طائرات مسيرة إيرانية

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة، إلا أن طهران نفت تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلّق الكرملين.