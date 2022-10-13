شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب: التغير المناخى التهديد الوجودى الأكبر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع " صمود البرلمانات في وجه الأزمات الإنسانية والبيئية والصحية"، وذلك في إطار مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمُنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وأكد المستشار أحمد مناع، في كلمته على أن العالم يمر الآن بتوقيت استثنائي من حيث تعدد التحديات غير النمطية، وهو ما يضع الاستقرار العالمي على المحك، مما يجعل الأمانات العامة للبرلمانات مُطالبة في ضوء دورها المفصلي كداعم للعمل البرلماني بتصميم استجابات وقائية لتلك الأزمات النوعية.

واستعرض الأمين العام لمجلس النواب تجربة الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في مواجهة جائحة كورونا، والتي اعتمدت على مسارات متوازية تهدف إلى تحقيق معادلة دقيقة تتمثل في اتخاذ إجراءات عاجلة احترازية لضمان سلامة أعضاء وموظفي مجلس النواب جنباً إلى جنب مع استمرارية العمل التشريعي لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، كما استعرض المستشار أحمد مناع الجهود التشريعية لمجلس النواب المصري وأمانته العامة في مواجهة التغيير المُناخ باعتباره التهديد الوجودي الأكبر عالمياً.

وأكد المستشار أحمد مناع، في ختام كلمته على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية في مجابهة القضايا والتحديات العالمية عبر الانخراط في صيغ تعاونية مُكثفة من أجل تعزيز الأمانات العامة ودورها كبيوت خبرة برلمانية.



المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب



المستشار أحمد مناع