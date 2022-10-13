شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع المنح والبعثات الخارجية والمهمات قصيرة الأجل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسًم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، البعثات إلى عدة أنواع، منها بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بعثة إشراف مشترك، مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها، مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

ووفقا للقانون تنقسم البعثات أيضا إلى مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها، جمع المادة العلمية، قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى، إضافة إلى أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.

جدير بالذكر، أن القانون ألزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.