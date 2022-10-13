بث مباشر.. تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بحضور السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.

يحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويمكن متابعة وقائع البث المباشر لفعاليات الاحتفالية من خلال الرابط التالي: