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السيسي يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

يحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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