"زراعة الإسكندرية" تناقش تأثير تغير المناخ على إنتاج وسلامة الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تستضيف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة عن تأثير التغيرات المناخية على إنتاج وسلامة الغذاء، والتي تنظمها الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع قسم علوم وتقنية الغذاء.

يشارك في الندوة أكثر من 100 أستاذ وخبير في التصنيع الغذائي والطاقة وصناعة الألبان والإنتاج الحيواني وخبراء الزراعة والمركز القومي للبحوث وجامعة مدينة السادات ومركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد محمود يوسف، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية ومقرر الندوة، إن الندوة تغطي كافة الموضوعات الهامة التي ستؤثر على سلامة وإنتاج الغذاء من جراء التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الندوة تتناول تأثير التغيرات المناخية وسلامة إنتاج الغذاء في ضوء الأهداف المستدامة للدولة وتأثير تغيرات المناخ على السلامة الميكروبية للألبان ومنتجاتها فضلا عن تأثيرها على الإنتاج الحيواني.

وتبحث الندوة تقليل البصمة الكربونية باستخدام الطحالب الدقيقة وعرض الحلول العملية التي قامت بها بعض الدول النامية والمتقدمة، لمواجهة معضلة سلامة الغذاء، إلى جانب ورقة عمل تتضمن التوصيات الخاصة بالندوة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي.