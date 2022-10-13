سقوط "مستريح السيارات" في قبضة الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، موظفًا في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها في تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية، جرى التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغًا من "علاء. ا" 44 عامًا صاحب شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية و3 أشخاص آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من "رئيس. ط" 44 عامًا موظف ويقيم دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيهًا بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

جرى ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.