زيادة 7 جنيهات.. سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، وزاد الجرام 7 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 747 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 960 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1120 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1668 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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