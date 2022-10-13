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"أشبه بالمعجزة".. هذا ما يحتاجه برشلونة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435009-638012403716648811.jpg

2022-10-13 | 08:42

"أشبه بالمعجزة".. هذا ما يحتاجه برشلونة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2,449 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان 3-3 ليعقد مهمته في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج لشبه معجزة ولم يعد يعتمد على نفسه في التأهل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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