انت الان تتابع خبر "أشبه بالمعجزة".. هذا ما يحتاجه برشلونة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435009-638012403716648811.jpg
تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان 3-3 ليعقد مهمته في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج لشبه معجزة ولم يعد يعتمد على نفسه في التأهل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-13 | 08:42
2,449 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان 3-3 ليعقد مهمته في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج لشبه معجزة ولم يعد يعتمد على نفسه في التأهل.