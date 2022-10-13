"أشبه بالمعجزة".. هذا ما يحتاجه برشلونة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الخليج 365 – رياضة

تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان 3-3 ليعقد مهمته في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج لشبه معجزة ولم يعد يعتمد على نفسه في التأهل.

