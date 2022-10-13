صلاح يدخل التاريخ بأسرع هاتريك في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وتغلب فريق ليفربول الإنجليزي، على رينجرز الاسكتلندي، بنتيجة كبيرة (7-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب إيبروكس ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وجاءت أهداف صلاح، في مرمى، رينجرز، في الدقائق (76) و(80) و(82)، ليصبح الدولي المصري صاحب أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة متفوقاً على كبار الهدّافين في البطولة.

في هذا التقرير نقدم لكن قائمة بأصحاب أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة والتي تصدرها "الفرعون المصري" بثلاثيته التاريخية في مرمي رينجرز، أمسية الأربعاء.

قائمة أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

*محمد صلاح في لقاء ليفربول ورينجرز موسم 2022-23 خلال 6 دقائق و12 ثانية.

*بافيتيمبي غوميز في لقاء ليون ودينامو زغرب (7-1) موسم 2011-12 خلال 8 دقائق.

*مايك نيويل في لقاء بلاكبيرن و روزنبورغ (4-1) موسم 1995-96 خلال 9 دقائق.

*رحيم سترلينغ في لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا (5-1) موسم 2019-20 خلال 11 دقيقة.

*كريستيانو رونالدو في لقاء ريال مدريد ومالمو (8-0) موسم 2015-16 خلال 11 دقيقة.

*روبرت ليفاندوفسكي في لقاء بايرن ميونيخ وسالزبورغ (7-1) موسم 2021-22 خلال 11 دقيقة.

*روبرت ليفاندوفسكي في لقاء بايرن ميونيخ وكرفينا زفيزدا (6-0) موسم 2019-20 خلال 12 دقيقة.

*لويس أدريانو في لقاء شاختار وباتي بوريسوف (7-0) موسم 2014-15 خلال 12 دقيقة.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا 2022-23، إلى 5 أهداف، رفقة هالاند لاعب مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر نابولي الإيطالي الترتيب برصيد 12 نقطة، ويحتل أياكس أمستردام الهولندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل رينجرز الاسكتلندي ترتيب المجموعة من دون نقاط.