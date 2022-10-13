حدث ليلا| فاجعة على دائري الجيزة.. تصريحات وزير المالية عن سعر صرف الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بينهم ٤ أطفال وأفريقي.. ننشر أسماء مصابي حادث تريلا الدائري المروع

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث دهس تريلا لـ10 سيارات أعلى الطريق الدائري بالجيزة، الخميس.

الصور الأولى لحادث اصطدام تريلا بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري

حالة من الشلل المروري أعلى الطريق الدائري إثر حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالطوب بعدد من السيارات، الخميس.

مش عارفة أنام.. منى عراقي منفعلة: مش هتجوز في السر تاني (صور)

قال الإعلامية منى عراقي، إنها تعاني من مشكلات كبيرة بعد إعلانها زواجها خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن اسم زوجها، وما تتكهن به بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه الدكتور أيمن رشوان.

معيط: نحن مع مرونة سعر صرف الجنيه "إذا اقتضت الضرورة"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.

ألمانيا تبدأ مع شركاء مبادرة لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مُحَسَّن

تعتزم ألمانيا و 12 دولة أخرى إطلاق مشروع تعاون لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مُحَسَّن.

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تمرر مشروع قرار يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية

مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة مساء الأربعاء، مشروع قرار يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية، حسبما ذكرت "العربية".

محيي الدين : 11.4 مليار يورو تم إنفاقها على التكيف مع التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص، فيما يتعلق بتمويل المناخ وتقديم مزيد من الحلول لدعم إجراءات التكيف خاصة أن هناك كثير من الدول تعتمد على الأنشطة الريفية والزراعة وبالتالي تأثرت أكثر من غيرها جراء تبعات التغيرات المناخية في ظل وجود تمويل غير عادل وغير كفء وغير كافي لهذه الدول.