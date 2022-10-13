بعد موافقة الحكومة.. ما فائدة مد الإعفاء من مقابل الجُعل لشركات الطيران الأجنبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل المقبل وذلك لجميع دول العالم؛ في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي في مصر، في استجابة سريعة لقطاعي الطيران المدني والسياحة.

وكانت وزارة الطيران المدني، أصدرت قراراً حول استمرار منح شركات الطيران تخفيضاً على رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات المصرية، وخدمات الطيران المقدمة للطائرات وشركات الطيران العاملة بالمطارات في كل من محافظات (البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان) وجميعها مطارات سياحية، تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار.

وشمل القرار تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بالمطارات المصرية، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، وحتى 30 أبريل 2023.

ولاقى القرار ارتياح شديد في قطاعي الطيران والسياحة خاصة مع بدء تطبيق الرحلات الشتوية.

ويأتي ذلك القرار الذي وافقت عليه الحكومة لدعم قطاعي السياحة والطيران، وزيادة الحركة السياحة على المطارات خاصة مع بدء رحلات الموسم الشتوي، والذي سيشهد إقبالا كبيرا من السياح خاصة من الدول الأوروبية، حيث زادت الرحلات في كل المطارات السياحية بعد انتهاء جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.