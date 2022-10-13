اليوم.. انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنتهي اليوم الخميس، فرق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان من عملها في محافظة القاهرة.

وتجوب الفرق المتنقلة جميع شوارع أحياء المحافظة، منبهة عن طريق الميكرفونات بأماكن تواجدها.

كانت محافظة القاهرة، قد أعلنت توافر التطعيم، من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق).

كما يتم التطعيم من خلال الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة، الحضانات، بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

استمرت الحملة في عملها، خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط، حيث يشمل التطعيم الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.