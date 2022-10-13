بينهم ٤ أطفال وأفريقي.. ننشر أسماء مصابي حادث تريلا الدائري المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث دهس تريلا لـ١٠ سيارات أعلى الطريق الدائري بالجيزة، الخميس.

مصدر أمني قال في تصريحات لمصراوي إن تريلا دهست أكثر من ١٠ سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية بعد طلعة ميدان الرماية.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة تابعة لشركة توصيل "أوبر" وإصابة ٧ أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مع التحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

المصابون هم كل من: سعاد حسن علي ٥٥ سنة، ميرال مصطفى سيد ١٢ سنة، أمل محمد حسن ١٤ سنة جميعهم يقيمون قرية منيل شيحة مركز أبو النمرس، امري أحمد علي ١٣ سنة، وشقيقته هياسنت ١٠ سنوات وفاليت ٢٤ سنة أفريقي الجنسية مقيم ٦ أكتوبر.

الصور الأولى للحادث رصدت تواجد أمني مكثف من رجال المرور والدفاع المدني فضلا عن انتشار سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة نقل ثقيل اصطدمت بعدد من السيارات أعلى القوس الغربى تحديدا أعلى المتحف الكبير.

ويعمل رجال المرور والحماية المدنية على رفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.