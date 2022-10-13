مش عارفة أنام.. منى عراقي منفعلة: مش هتجوز في السر تاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قال الإعلامية منى عراقي، إنها تعاني من مشكلات كبيرة بعد إعلانها زواجها خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن اسم زوجها، وما تتكهن به بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه الدكتور أيمن رشوان.

وأضافت في فيديو لايف عبر صفحتها: إيه القرف اللي أنا فيه ده؟ كل ده ليه؟ إيه المهم والفظيع في قصة زواجي وارتباطي، ايه كم الاستفزاز ده؟!

وأوضحت: يعني ايه بقالي يومين مش بنام؟ عشان بس قررت أعلن عن حياتي الشخصية، أنا مش عايزة أتجوز في السر تاني، ولادي كبروا، أخبي ايه؟ دلوقتي مفيش داعي قولي لينا، السؤال بقى اللي دمر نفسيتي بقالي يومين، مين؟ عشان حياتي وحياته متبوظش، أنا هعلن في الوقت المناسب.

وأكملت: روحت فرح سالي عبدالسلام وقعدت أهيص وقعدت مع أيمن رشوان وميلاد أبي رعد عشان أقرب ناس ليا، هوب لقيت خبر إني اتجوزت أيمن، اتفاجئت زيي زيه، مكنتش متخيلة إن الموضوع بهذه الأهمية، عملت لايف قلت مش أيمن، أنا لا عارفة أنام ولا عارفة أعيش.