محاكمة طالبين بتهمة قتل مشرف أمن بكلية التكنولوجيا بجامعة حلوان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين في واقعة قتل مشرف أمن بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان على يد طالبين.

وكان فرد الأمن رفض دخول الطالبين بدراجة نارية إلى الحرم الجامعي دون تصريح، وعلى أثر ذلك تعدى أحدهما على فرد الأمن بالضرب، مستخدما عصا خشبية على رأسه أودت بحياته، بعد نصف ساعة من الاعتداء وفشل محاولات إسعافه.

كان قسم شرطة الأميرية تلقى إشارة من مستشفى الأميرية يفيد بوصول شاب يدعى "ح. س"، يبلغ من العمر 36 عامًا إلى المستشفى متوفى، وعلى الفور توجه رجال المباحث إلى المستشفى وتبين أن السبب وراء مقتل فرد الأمن مشاجرة نشبت بين الأخير وطالبين بكلية التكنولوجيا وعلوم الاتصال، بعد منعهما من دخولهما الجامعة بدراجة نارية دون تصريح رسمي بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على الطالبين المتهمين بالتعدي على مشرف الأمن بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، بعد مشاجرة نشبت بينهم، وعلى أثرها اعتدى الطالبان على مشرف الأمن بعصا خشبية على رأسه أودت بحياته بعد نصف ساعة وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.