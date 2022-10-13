اليوم.. افتتاح أول مركز لعلوم الأطفال بالشرق الأوسط بمتحف الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة في مؤتمر صحفي، انطلاق فعاليات "مركز العلوم" للأطفال، أول مركز علمي في الشرق الأوسط صديق للبيئة ولقادرون باختلاف، في تمام الخامسة مساء اليوم بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، بمصر الجديدة.

قال الدكتور حلمي، إن "مركز العلوم" يعد منصة جديدة للمعرفة صديقة للبيئة، ولقادرون باختلاف تدشنها جمعية مصر الجديدة، انطلاقا من الإيمان بأن سلامة الأفراد لا تتحقق بجهود الحكومة فقط إنما بكل من يعيش في البيئة لأن العمل الجماعي والوعي البيئي من أسس الارتقاء بأي مجتمع نحو تطور ونهضة بيئية مستدامة خالية من التلوث والأضرار.

وأشار حلمي، إلى أن مركز العلوم تم إنشاؤه بدعم كامل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، بناءا عن أطر التفاهم بين جمعية مصر الجديدة ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مثمنا جهود الدكتور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتور علي الصعيدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لحرصهم على تطوير الفكر المجتمعي والارتقاء بجميع الفئات الاجتماعية خاصا النشء والأطفال.

وبين حلمي، أنه من المقرر حضور كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية السابق المهندس محمد أبو العينين رجل الأعمال هاجر مختار ملكة جمال البيئة، بالإضافة إلى بعض المراكز الثقافية الاجنبية بالقاهرة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة

وأوضح الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) أن مركز العلوم يأتي انطلاقاً من الدور التثقيفي لمؤسسات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية فقد بادرت جمعية مصر الجديدة و بدعم كامل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في إنشاء أول مركز للعلوم في الشرق الأوسط مخصص للأطفال ملحق بمتحف الطفل، لافتا إلى أن في مركز العلوم ينطلق الزائر في رحلة خيالية مثيرة (من القاهرة إلى المريخ للبحث عن حياة جديدة والعودة إلى القاهرة لجعل القاهرة قلبًا أخضر يحمينا جميعًا ويحمي كوكبنا.

وأشار إلى أن مركز العلوم مقسم إلى العرض خارجي وهو عبارة عن المجموعة الشمسية ووحدة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، و 5 قاعات تصحبنا إلى رحلة خيالية للمريخ بشرح مفصل تتضمن تاريخ استكشاف الفضاء والسيميلاتور وماذا يمكن استكشافه على المريخ والتعرف على الروفر ومكوناته، بناء المستعمرة والبحث عن الحياة على المريخ، ماذا يحدث لأجسامنا في الفضاء، التعرف على العلماء، المجموعة الشمسية الطاقة المتجددة التلسكوبات مسرح العلوم.