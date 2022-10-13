مصر تؤيد قرار الأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مصر صوّتت مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة "بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية".

واعتمدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدين ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.

وكانت الدول الغربية قد انخرطت في ضغوط مكثفة لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين "محاولة الضم غير القانوني لروسيا" لأربع مناطق أوكرانية، حيث يطالب القرار موسكو بالتراجع عن أعمالها على الفور.

وأيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمكونة من 193 عضواً، القرار بعد انتهاء الدبلوماسيين من تحديد مواقف بلادهم.

وكان أعضاء الجمعية بدأوا مناقشات يوم الإثنين عند استئناف جلسة استثنائية طارئة بشأن أوكرانيا.

وفي الخامس من أكتوبر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسمياً على مرسوم ضم المناطق الأوكرانية الأربع.

وأعلن بوتين أن روسيا ضمت 4 مناطق بأوكرانيا نظم فيها الكرملين استفتاءات انتهت بتأييد كبير للضم، فيما وصفت أمريكا ودول غربية الاستفتاءات بأنها "صورية" نظمت تحت تهديد السلاح، مؤكدة عدم اعترافها بها.

يشار إلى أن بوتين يشن عملية عسكرية في أوكرانيا قال إن هدفها إبعاد نفوذ حلف شمال الأطلسي عن بلاده، إلا أن روسيا منيت ببعض الخسائر خلال الشهر الماضي مما استدعى بعض الإجراءات كالاستفتاءات والتعبئة العسكرية الجزئية.