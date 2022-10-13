شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحيل عضوة لجدول غير المشتغلين لمخالفتها قانون المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين، إعمالًا لقانون النقابة، إحالة ملف الزميلة (ح.ا)، إلى لجنة القيد لإحالتها إلى جدول غير المشتغلين، لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة، بمستندات رسمية مقدمة منها، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أولى من قانون النقابة والمادة 20 من نفس القانون.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال من قبل إنه وفاء بما وعد به خلال الفترة الماضية، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحه بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19% ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

ووجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة أعضاء النقابة بجدول المعاشات قائلا:"تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير".