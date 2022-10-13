شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة غير مسبوقة.. كيف أنقذت الدولة مسيرة التعليم وصنعت أجيالا تتحدى المستقبل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الماضية نجحت الدولة المصرية في وضع رؤية متكاملة من أجل الارتقاء والاهتمام بملف التعليم باعتبار أنه بناة أساسية في الجمهورية الجديدة، حيث شهدت الدولة على مدار الـ 7 سنوات الماضية تطوير كبير شهده في قطاع التعليم فى مصر.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وضعت الدولة المصرية رؤية وخارطة حقيقة من أجل الاهتمام بالتعليم وذلك لأن أساسي في بناء الإنسان، وأن يكون التعليم مواكبة التطور الحديث، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل كبير في التعليم الجامعى من خلال زيادة عدد الجامعات وافتتاح الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية.

ولفت التقرير أنه ضمن الإنجازات التي قامت بها الدولة في قطاع الدولة تغيير المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، وكذلك الاعتماد على الرقمنة بالإضافة إلى إنشاء جامعات دولية ومدارس نموذجية وغيرها من الإنجازات الكبرى.