شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. احتجاج لمحامين مستقلين في طهران واعتقال ثلاثة منهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم المحامون المستقلون في إيران، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد عنف السلطات الأمنية ضد المتظاهرين الذين يحتجون منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك عقب وفاة الشابة "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.

وقال موقع صحيفة "شرق" الإيرانية الإصلاحية إن "قوات الشرطة هاجمت تجمعًا سلميًا للمحامين المستقلين في طهران بإلقاء الغاز المسيل للدموع"، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة من المحامين خلال تجمعهم أمام مبنى نقابة المحامين في طهران.

وجاء هذا التجمع بعد دعوة نشرت يوم أمس في مجموعات متخصصة تتعلق بالمحامين، أفادت بأن المحامين سيجتمعون بسبب ما أسموه انتهاك حقوق المتظاهرين والمادة 27 من الدستور.

وردد المحامون الشعار الرئيسي للمتظاهرين في إيران "المرأة، الحياة، الحرية"، كما احتجوا على قمع التظاهرات السلمية، واستدعاء المحامين من قبل الأجهزة الأمنية، والانتهاك المستمر للحقوق والحريات الأساسية في إيران.

وقال موقع صحيفة "ِشرق" إن هذا الاجتماع السلمي للمحامين رافقته اشتباكات مع قوات الشرطة التي قامت بتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وقال بعض المحامين للموقع: "إنه بالإضافة إلى هذه الاشتباكات تم اعتقال المحامين الحاضرين في المسيرة"، فيما أكد المحامي أراش كيخسروي هذا الأمر، وقال إنه "تم اعتقال 3 محامين على الأقل حتى الآن"، معربًا عن أمله في الإفراج عن المحامين المعتقلين ليلًا.

خامنئي:اعمال الشغب التي تشهدها البلاد مخططات للعدو

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، اليوم الأربعاء، خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن "تدخل العدو في أحداث الشغب الأخيرة أصبح واضحًا للجميع، حتى لمن وقف على الحياد".

وأضاف خامنئي: "أعمال الشغب التي شهدتها البلاد أخيرًا هي مخططات خرقاء للعدو جاءت لمواجهة التطور الذي تشهده إيران على كافة الصعد".

وانضم عمال مصفاة عبادان، جنوب غربي إيران، الثلاثاء، إلى الإضرابات العمالية التي نظمها عمال شركات النفط على مستوى البلاد.

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامنًا مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد إضافةً لمطالب أخرى تتعلق بعدم دفع الأجور لشهور.

وقذ نُظمّت حركات إضراب بعدة منشآت للطاقة في جنوب غرب إيران لليوم الثاني اليوم الثلاثاء، إذ احتج العمال في مصفاة نفط عبادان وكانجان ومنشأة بوشهر للبتروكيماويات. وأظهرت مقاطع فيديو عشرات العمال وهم يهتفون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات الإيرانية عددًا من الأشخاص أمس الاثنين على هامش تجمع لعمال في منطقة حيوية للإنتاج النفطي بجنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.