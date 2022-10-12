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عضو تنسيقية الأحزاب: قانون التصالح سينهي أزمة مستمرة منذ 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة وافقت عن قانون التصالح، لإنهاء أزمة مستمرة منذ 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "ملايين المصريين ينتظرون هذا القانون، قضايا بالآلاف تنتظر أمام المحاكم فيما يتعلق بمخالفات البناء، بالإضافة إلى أنه من الواضح أن المحظورات الموجودة في القانون الأول، أصبحت الآن بنود إتاحة".

وقال: "مسألة الأراضي أو المنازل والعقارات يجب الحصول على موافقة جهة الإدارة، وفلسفة التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، هي إتاحة التصالح شرط موافقة جهة الإدارة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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