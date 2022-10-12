شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ توصياتها فى الحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات هامة خلال الأسبوع القادم، حيث يبدأ الاجتماع الأول يوم الأحد، وذلك لمناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

وأضاف سالم، أن الاجتماع الثانى والذى يعقد يوم الاثنين سيخصص لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.

أما الاجتماع الثالث للجنة الخطة والموازنة سيكون يوم الثلاثاء لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والبري.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد الاجتماع الرابع صباح يوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 ، فيما يخص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وجامعة أسيوط – والمستشفيات الجامعية بأسيوط.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاجتماعين الخامس والسادس يوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 ، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التنمية المحلية هذا بالإضافة لمناقشة ملاحظات اللجنة الخاصة بشأن قرض تنمية الصعيد.