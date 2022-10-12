زيلينسكي يدعو لتشكيل مجموعة عمل دائمة تختص بالمساعدات المالية لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل منتدى دوريا بشأن المساعدات المالية لبلاده.

وقال زيلينسكي في اجتماع حول المساعدات التي تقدم لبلاده، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: "سيكون أمرا طيبا أن يتم تشكيل مجموعة عمل دائمة توفر المساعدات المالية لأوكرانيا وتعمل في الوقت المناسب على المستويات المختلفة". وشارك الرئيس الأوكراني في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تأتي مجموعة العمل المقترحة على غرار ما يعرف باسم مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا التي يتم من خلالها تنسيق شحنات الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأسست الولايات المتحدة هذه المجموعة في أبريل الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني إن الجهات الدولية المانحة، والدول، يجب أن تعمل معا في إطار صيغة تتعامل مع الشؤون المالية.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن الصندوق يرغب في إنشاء صيغة مماثلة بأسرع وقت ممكن.

ودعا زيلينسكي أيضا إلى تقديم قروض موجهة بقيمة 2 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية، على سبيل المثال، ضمن أمور أخرى.