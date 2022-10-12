مجموعة السبع تعتزم منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الصناعية الكبرى عزمها تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرنيا العام المقبل.

وذكر وزراء مالية المجموعة، على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الدول الأعضاء ستواصل، والمجتمع الدولي، دعم كييف خلال الشهور والسنوات المقبلة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأوكرانية.

وأوضح وزراء المالية أن احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا للعام المقبل تم توفيرها من الدعم الدولي. لكن البلاد ستواجه فجوة مالية كبيرة في 2023 لتوفير الخدمات الأساسية ومواجهة القصور الحرج في البنية التحتية.

وبالإضافة إلى المساعدة العسكرية والإنسانية، تم توفير مساعدات للميزانية تبلغ 7ر20 مليار دولار بالفعل، كما تم التعهد بتقديم إجمالي 3ر33 مليار دولار خلال العام الجاري.