مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب توك توك، بطريق قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بانقلاب توك توك على طريق قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع موسى علي شلابي، 65 عامًا، مقيم قرية نجع العرب بمركز ببا، وإصابة سلمى خليفة محمد، 45 عامًا، وعبد الحميد عبد المنعم شباني، 30 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.