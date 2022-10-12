ضرب التلاميذ والمصروفات.. البرلمان يواجه وزير التعليم بـ 39 طلب إحاطة الثلاثاء القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

يواجه مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بـ 39 طلب إحاطة و7 أسئلة حول عدد من المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وتتضمن طلبات الإحاطة، 26 طلبات إحاطة و3 أسئلة مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

و3 طلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، و6 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ. بالاضافة إلى طلب إحاطة وسؤال عن ظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس مما يسيئ للعلاقة بين المدرس والطالب.

ويناقش المجلس 3 طلبات احاطة وتشمل: طلب من العضو سارة النحاس، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة. ومن النائب أشرف الشبراوي، عن عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي، ومن العضو شعبان لطفي، عن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها

كما يواجه النواب الوزير بسوء أحوال الأبنية التعليمية