الجيش الصومالي يقتل 4 من مسلحي الشباب

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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن الجيش ضبط أسلحة وعربات كانت بحوزة المسلحين، وأشارت إلى أن عملية الجيش الوطني جاءت بعدما تلقى معلومات تفيد بأن عددا من مسلحي الشباب يذهبون سرا إلى بعض القرى من أجل أخذ الأموال إجباريا من المزارعين.ولفتت إلى أن المناطق الواقعة بين مدينتي بلعد وأفغوي تشهد حالة هدوء واستقرار بعدما انتشرت القوات الحكومية في تلك المناطق واستقرت في الأراضي الزراعية، حيث اعتاد المسلحون استدعاء رجال الأعمال في مقديشو لأخذ الإتاوات منهم.
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