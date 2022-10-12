الجيش الصومالي يقتل 4 من مسلحي الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي مقتل أربعة من مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذها شمال منطقة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن الجيش ضبط أسلحة وعربات كانت بحوزة المسلحين، وأشارت إلى أن عملية الجيش الوطني جاءت بعدما تلقى معلومات تفيد بأن عددا من مسلحي الشباب يذهبون سرا إلى بعض القرى من أجل أخذ الأموال إجباريا من المزارعين.

ولفتت إلى أن المناطق الواقعة بين مدينتي بلعد وأفغوي تشهد حالة هدوء واستقرار بعدما انتشرت القوات الحكومية في تلك المناطق واستقرت في الأراضي الزراعية، حيث اعتاد المسلحون استدعاء رجال الأعمال في مقديشو لأخذ الإتاوات منهم.