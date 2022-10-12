الحوثيون يقتلون 94 طبيبا وممرضا يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ زيارة المنطقة، لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة وتوسيعها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «إن أمام الحوثيين فرصة لدعم اتفاق هدنة موسعة من شأنه أن يمهد الطريق لعملية سلام شاملة ودائمة بقيادة اليمنيين، وإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لدعم هدنة موسعة في اليمن».

وحث بيان الخارجية الأمريكية الحوثيين على دعم المقترح الأممي لتوسيع الهدنة، والتي قالت «من شأنها أن توفر لملايين اليمنيين الإغاثة الفورية».

من جهتها قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «إنها سجلت 5119 انتهاكا حوثيا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، قتل بينهم 94 طبيبا وممرضا في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018م وحتى، مارس 2022م».

وأوضح تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، الإصابة، جرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، الإعدامات الميدانية، الاعتداءات الجسدية، إغلاق المرافق الصحية والمستشفيات، الاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، نهب المستشفيات، بيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

وعلى صعيد آخر أظهر تقرير حديث أعدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة لصالح برنامج الغذاء العالمي أن نصف سكان اليمن يكسبون دخلا أوليا من مصادر غير منتظمة بما في ذلك العمل بالأجر اليومي، وأشار إلى أنه في المتوسط سيحتاج العامل العادي لأن يعمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، ووصف ذلك بأنه صعب للغاية، بسبب محدودية الطلب على العمالة.

وأكد التقرير أن المنافسة العالية على العمل بالأجر اليومي يجعل من فرصة حصول الشخص على عمل لمدة عشرة أيام في الشهر الواحد صعبة للغاية، كما أن أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة وخلص إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرة، فإن عددا من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي.

انتهاكات الحوثيين في قطاع الصحة:







92 تم قتلهم بين أطباء وممرضين.



159 إصابة.



39 إخفاء قسريا.



2069 انتهاكا للمستشفيات.



تطورات يمنية: