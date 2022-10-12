شكرا لقرائتكم خبر عون: اتفاقية ترسيم الحدود تنتشل لبنان من الهاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس، أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سينتشل لبنان من الهاوية.

وقال خلال استقباله لوفد من نقابة المهن البصرية أمس، «إن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة».

وأشار إلى أن اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته، كاشفا عن أنه ستبدأ الأسبوع المقبل عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم.

وقال عون إننا هنا لنؤمن للشعب حقوقه، سواء في التشريع أو في المال أو عبر كل الأمور الأساسية والضرورية لسير المصلحة العامة.

ولفت إلى أن الوضع في لبنان تراجع كثيرا، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم، مؤكدا أن المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس1 وباريس2 وباريس3 لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات.

وتسلم الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس الأول المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.