3 سنوات سجن جديدة لزعيمة ميانمار بتهمة الفساد

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وصدر عليها حكم بالسجن 3 سنوات في كل قضية من قضيتي الفساد، ليصل اجمالي عقوبة السجن بحق الزعيمة السابقة، البالغة من العمر 77 عاما والحائزة على جائرة نوبل للسلام، إلى ما إجماليه 26 عاما بتهم الفساد والتحريض.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت أمس محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، بسجن زعيمة البلاد السابقة أون سان سو تشي لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد إدانتها في قضيتي فساد.وصدر عليها حكم بالسجن 3 سنوات في كل قضية من قضيتي الفساد، ليصل اجمالي عقوبة السجن بحق الزعيمة السابقة، البالغة من العمر 77 عاما والحائزة على جائرة نوبل للسلام، إلى ما إجماليه 26 عاما بتهم الفساد والتحريض.

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