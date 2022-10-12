شكرا لقرائتكم خبر بايدن: بوتين لن يستخدم سلاحا نوويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن بوتين سيستخدم مثل هذا السلاح، إنه لا يعتقد أن بوتين سيتخذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

وأضاف: «أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له أن يتحدث عن ذلك، فكرة أن زعيما عالميا لواحدة من أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا».